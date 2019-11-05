Министр просвещения заявила об отсутствии обучения старшеклассников из-за ЕГЭ

Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что старшеклассники в российских школах практически не учатся, так как все время уходит на подготовку к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

«10 и 11 класс у нас нет обучения в школе, оно прекращается, потому что идет планомерное подготовка – я уже перестала использовать «натаскивание», хотя оно остается, к сдаче ЕГЭ», – сказала Васильева в ходе пленарного заседания Всероссийского съезда учителей и преподавателей русского языка и литературы в рамках II Съезда общества русской словесности.

Министр предложила кардинально изменить систему обучения, передает RNS. «Мы не имеем права заниматься подготовкой во время учебного процесса», – констатировала Васильева.

Глава Минпросвещения обратила внимание на процесс обучения в других странах, где есть подобные единые экзамены. По словам Васильевой, там подготовка к ЕГЭ ведется на факультативных занятиях.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.11.19

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