Школьникам хотят разрешить сдавать ЕГЭ в онлайн-режиме

В России разрабатывается технология, которая позволит в будущем сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) онлайн-режиме. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями, отметив, что в ближайшие два года ждать внедрения новшества не стоит.

По его словам, часть работы можно будет сдать онлайн, а письменную часть сдавать потребуется при необходимости. Чиновник указал, что в сдаче ЕГЭ в режиме онлайн есть много плюсов, однако необходима максимальная уверенность в отсутствии сбоев при реализации этой технологии. В следующем учебном году или через год нововведений не будет, поскольку такая технология требует большого объема работы, добавил он.

Кравцов при этом подчеркнул, что перевод ЕГЭ в онлайн не вернет тесты с механическим выбором ответов, которые специально изымали из ЕГЭ в течение нескольких лет, сообщает «Интерфакс».

Глава ведомства напомнил, что в 2019 году была впервые опробована технология передачи заданий ЕГЭ в пункты приема экзамена через интернет по зашифрованному каналу, что позволило отказаться от физической доставки в школы носителей информации – флешек и оптических дисков. Технология тестировалась три-четыре года, отметил Кравцов, и в 2020 году тестирование будет расширено – в нем поучаствует половина регионов страны.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева заявила, что старшеклассники в российских школах практически не учатся, так как все время уходит на подготовку к ЕГЭ. Глава Минпросвещения предложила кардинально изменить систему обучения. Она обратила внимание на то, как организован процесс в других странах, где есть подобные единые экзамены. Там подготовка к ЕГЭ ведется на факультативных занятиях, указала министр.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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