«Роскосмос» вскрыл схемы хищений, «работавшие десятилетиями»

С приходом нового руководства в «Роскосмос» удалось вскрыть внутри госкорпорации существовавшие десятилетиями мошеннические схемы, рассказал главный аудитор компании Артем Мельников в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, речь идет о выводе средств, фактах коррупции, мошенничества и злоупотреблений полномочиями. Мельников уточнил, что благодаря заслугам сотрудников службы внутреннего аудита, за последний год было возбуждено 15 уголовных дел, а составы преступлений были различными.

В 2018 году Игоря Комарова на посту главы «Роскосмоса» сменил Дмитрий Рогозин, что повлекло за собой масштабные кадровые перестановки на таких «дочках» госкорпорации, как РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», ЦЭНКИ и др.

Уже в мае текущего года генеральный прокурор Юрий Чайка сообщил о том, что удалось выявить крупномасштабные хищениях на предприятиях «Роскосмоса». Представители госкорпорации в свою очередь поспешили рассказать, что оказывали содействие при проведении проверок и передавали Генпрокуратуре данные, собранные службой внутреннего аудита. Председатель СКР Александр Бастрыкин позднее заявил, что речь идет о миллиардных хищениях, которым «края не видно».

Как писал «Новый День», в середине ноября Дмитрий Рогозин заверил, что на стройплощадке космодрома Восточный в Амурской области больше никто не ворует. Это стало его реакцией на слова президента РФ Владимира Путина о том, что порядок на Восточном так и не удалось навести.

Путин, в частности, сказал, что там воруют «сотнями миллионов рублей», несмотря на десятки возбужденных уголовных дел и «посадки» их фигурантов. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что общий объем хищений на строящемся космодроме достиг 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд рублей. Пресс-атташе Кремля уточнил, что всего на строительство Восточного был выделен 91 млрд рублей, а освоено 66 млрд.

Рогозин считает, что сейчас нет оснований для беспокойства по вопросу эффективности траты средств на Восточный. По его словам, вторая очередь космодрома Восточный строится «совершенно на иных принципах» – там обеспечено казначейские сопровождение. Вместе с тем Рогозин указал, что критика президента РФ «абсолютно обоснованна». Он уточнил, что все причастные к коррупции при строительстве отстранены от проекта.

Строительство стартового комплекса космодрома Восточный началось в 2012 году, сроки окончания строительства неоднократно переносились, а из-за нарушений на объекте было возбуждено более 140 уголовных дел. Космодром ввели в эксплуатацию в 2016 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.11.19

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