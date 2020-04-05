Для всех прилетающих в Томск и Красноярск из Москвы вводится обязательная двухнедельная изоляция

Пассажиров, прилетающих в Томск из Москвы, с 6 апреля будут отправлять на обязательную двухнедельную самоизоляцию по месту жительства из-за распространения коронавируса нового типа. Такое решение сегодня принял региональный опертивный штаб по борьбе с COVID-19.

Всех прибывающих рейсами из российской столицы в аэропорту будут встречать сотрудники Роспотребнадзора и полиции, которые вручат им соответствующие постановления, говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.

Прилетающие в Томск жители других регионов на 14 дней будут помещены в обсерватор.

На сегодняшний день в Томской области зафиксировано два случая заражения коронавирусной инфекцией.

Добавим, что аналогичная мера вводится в Красноярском крае. С 6 апреля 2020 года пассажиры, прибывающие в аэропорты Красноярска и Норильска рейсами из Москвы, а также Санкт-Петербурга, обязаны изолироваться на 14 дней, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Жителей Красноярского края отправят на изоляцию в домашних условиях. Для остальных изоляция должна быть обеспечена по месту их пребывания либо в обсерваторе. Те, кто прибывает в Красноярский край из Москвы и Петербурга другими видами транспорта, обязаны сообщать о своем приезде на горячую линию Роспотребнадзора, отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сегодня стало известно, что Республика Алтай временно закрыла регулярное авиасообщение с Москвой в целях профилактики распространения COVID-19. В регионе не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом.

В России по состоянию на 5 апреля выявлено 5389 случаев заражения коронавирусом нового типа, из них 3983 – в Москве.



Томск, Наталья Петрова

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