Россияне перечислили основные проблемы дистанционного образования

Главным страхом родителей выпускников, заканчивавших учебный год в условиях самоизоляции на фоне коронавирусной инфекции нового типа стало качество подготовки к выпускным экзаменам, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Wanta Group

В пятерку основных страхов выпускников и их родителей вошли: качество подготовки к выпускным экзаменам (42%), риск не поступить в желаемое учебное заведение (28%), перенос выпускных экзаменов (22%), сложности поиска работы после выпуска (21%), перенос вступительных испытаний в вузы и ссузы (18%), пишет РБК со ссылкой на итоги опроса.

О том что изоляция негативным образом сказывается на подготовке к экзаменам, заявил 81% респондентов. Главной тому причиной участники опроса назвали низкое качество платформ для дистанционного обучения. Менее четверти (23%» респондентов высоко оценили качество дистанционной образовательной платформы, которую предложило учебное заведение.

Примечательно, что 70% участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет считают, что перенос выпускных экзаменов позволит выпускникам лучше к ним подготовиться. Однако только 51% респондентов старше 45 лет разделяют это мнение. Также отмечается, что 43% участников опроса полагают, что в нынешнем году поступить в вузы будет сложнее.

Телефонный опрос проводился с 23 по 26 апреля в городах-миллионниках. В нем приняли участие 1217 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет.

Как писал «Новый День», Минпросвещения России приняло решение повторно перенести сроки проведения Единого государственного экзамена. Об этом сообщил замминистра просвещения Виктор Басюк на совещании с регионами. По его словам, с 8 июня ЕГЭ перенесут «на более поздний период». Точную дату чиновник не назвал.

Что касается девятиклассников, то для них отменят обязательные государственные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике – итоговые оценки выставят на основании годовых.

Москва, Иван Гридин

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