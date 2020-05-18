«Очередной способ сэкономить на стариках»: в РФ хотят снизить размер накопительной пенсии

В России в 2021 году может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии. Минтруд на основании данных Росстата о продолжительности жизни в стране разработал соответствующий законопроект.

Из документа под названием «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год» следует, что срок выплаты накопительной части пенсии гражданам РФ со следующего года увеличится с 258 до 264 месяцев – до 22 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство труда и соцзащиты РФ. Таким образом, вся сумма накоплений, которую можно будет получать с наступлением пенсионного возраста, будет делиться на это время.

К примеру, если данная сумма равняется 100 тыс. рублей, то ежемесячная выплата составит 378 рублей, если 1 миллион – 3,78 тыс. рублей. В настоящее время сумма выплат будет 387 рублей и 3,87 тыс. рублей соответственно.

Надо отметить, что власти начали повышать срок выплат накопительных пенсий с 2016 года – с того времени он увеличился на 30 месяцев.

О поддержке новой инициативы Минтруда в Госдуме заявили только единороссы, отметив, что граждане вправе забрать единовременно все накопленные средства либо передать их своим наследникам.

Представители оппозиционных фракций убеждены, что новый законопроект – это всего лишь способ снизить месячные выплаты. По мнению зампреда фракции КПРФ Валентина Шурчанова, со стороны властей – «это очередной способ экономии денег» на стариках. «Дожить до 82 лет многим мужчинам сегодня нереально», – сказал парламентарий, ссылаясь на статистику. По его словам, в среднем россияне живут 72,9 года. «Мы этот законопроект не поддержим», – заключил он.

По информации Минздрава, в прошлом году продолжительность жизни в России достигла исторического максимума – в среднем 73,4 года у мужчин и женщин.

Во фракциях ЛДПР и «Справедливой России» обратили внимание на то, что не все граждане смогут получить свои деньги единовременно. «Там есть свои условия. Если человек под них не попадает, он получает пенсию в течение своей жизни», – отметил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Однако сама доля накопительной пенсии «может уменьшиться до критического минимума», указал первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов, добавив, что не все граждане доживают до возраста, обозначенного в законопроекте. При этом, по его словам, кто-то «просто может не успеть написать завещание». Данная система несовершенна и от нее следует отказаться, резюмировал политик.

Как сообщал «Новый День», осенью прошлого года Госдума на основе данных Росстата о росте продолжительности жизни в стране увеличила период выплаты накопительной части пенсии до 258 месяцев. Президент РФ подписал новый закон 28 декабря. Документ вступил в силу с1 января 2020 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.05.20

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