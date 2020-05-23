В России могут снизить возраст выхода на пенсию

Возраст выхода на пенсию в России могут понизить, если пандемия коронавирусной инфекции приведет к сокращению рабочих мест в стране, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.

«В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым», – приводит ее слова агентство «Прайм». По этой причине некоторым представителям старшего поколения придется уйти на пенсию досрочно. Эксперт считает, что на такую пенсию смогут рассчитывать от 1,5 до 2 млн россиян.

Фарида Мирзабалаева предположила, что если ситуация на рынке труда станет критической, то число рабочих мест для старшей возрастной группы уменьшится, поскольку пожилые граждане защищены государственным пособием. У молодежи в отличие от них такого пособия еще нет. По мнению эксперта, соответствующее решение власти с большой вероятностью , скорее всего, примут не в этом году.

Как писал «Новый День», 20 мая в СМИ появилась информация о том, что Минэкономразвития, Минфин и Минтруда подготовили рабочую версию общенационального плана действий по восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики. В проекте предлагается смягчить условия для досрочного выхода граждан на пенсию.

Предполагается, что до конца 2020 года граждане, потерявшие работу за три года до наступления пенсионного возраста, смогут рассчитывать на досрочный выход на пенсию по старости, несмотря на общий стаж. Если документ будет принят, то на оплачиваемый отдых смогут выйти женщины в возрасте 53,5 лет и мужчины 58,5 лет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.05.20

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