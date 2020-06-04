Опрос: лишь 18% россиян готовы поддержать поправки в Конституцию

Меньше половины экономически активных россиян (45%) намерены участвовать во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Исследовательским центром портала Superjob.ru. Каждый четвертый (25%) проигнорирует плебисцит, а треть респондентов еще не приняли решение.

При этом 65% участников опроса заявили о своей осведомленности насчет поправок в Основной закон. 30% признались, что подробно знают об изменениях, которые планируется внести в Конституцию. 35% «что-то слышали» о поправках, еще столько же ничего не знают о них.

Изменения в Основной закон РФ в настоящий момент готов поддержать почти каждый пятый респондент (18%). Против поправок собиратся голосовать 42% опрошенных, 28% пока не решили. Еще 12% признались, что не пошли бы на избирательные участки.

Согласно данным опроса, тех, кто не намерен голосовать за поправки, больше среди мужчин – 49% против 35% среди женщин.

Противников изменения Конституции также больше среди тех, кто хорошо зарабатывает. Так, не приемлют поправки 43% респондентов с ежемесячным доходом от 50 000 рублей до 79 999 рублей, 51% – с доходом от 80 000 рублей. Среди тех, кто получает ниже 29 999 рублей в месяц, таких набралось 34%.

Поддерживающих пакет поправок больше всего среди россиян старше 45 лет (23%). Среди них больше всего и тех, кто планирует пойти на голосование (54%) и подробно изучивших поправки к Конституции (42%).

Меньше всех готовы проголосовать за изменения в Конституцию молодежь до 24 лет и россияне в возрасте 25-34 года – по 15% соответственно.

В опросе участвовали 1600 представителей экономически активного населения старше 18% из 322 населенных пунктов всех федеральных округов. Опрос проводился 1-3 июня.

Напомним, 1 июня президент РФ Владимир Путин назначил голосование по Конституции на 1 июля. Этот день объявлен выходным. Плебисцит продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля. Голосование растянули на неделю, чтобы исключить очереди на избирательных участках.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.06.20

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