Обнуление президентских сроков с опозданием добавили на сайт голосования по Конституции

На официальный сайте, посвященном всероссийскому голосованию по изменению Конституции, с опозданием появилось упоминание о поправке, позволяющей действующему президенту снова участвовать в выборах.

В первоначальной версии сайта, в разделе «Какие поправки?», разъясняющем суть предлагаемых поправок, об изменениях в статью 81, которые обнуляют президентские сроки, ничего не говорилось. Позже в текст на сайте 2020og.ru были внесены изменения, обращают внимание «Ведомости». В седьмой пункт, где упоминаются новые требования к высшим должностным лицам страны, добавили информацию об обнулении сроков. «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок», – гласит текст.

Голосование по поправкам в Основной закон РФ должно было пройти 22 апреля, но его перенесли из-за распространения коронавируса. Новой датой голосования по Конституции президент РФ Владимир Путин объявил 1 июля. Этот день объявлен выходным. Плебисцит продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля. Голосование растянули на неделю, чтобы исключить очереди на избирательных участках.

В Основном законе предлагается изменить 46 пунктов. Ключевая поправка – об обнулении президентских сроков для действующего главы государства, что позволяет Владимиру Путину сохранить за собой пост президента после 2024 года – была внесена и одобрена 10 марта. Ее инициатором выступила первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова. Поправки в Конституцию, ранее одобренные Госдумой, Советом Федерации и региональными парламентами, были признаны Конституционным судом легитимными.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.06.20

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