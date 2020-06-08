Кремль узрел «превалирующую поддержку» поправок в Конституцию. Дебаты сочли ненужными

В Кремле увидели «превалирующую поддержку» поправок в Конституцию как со стороны населения РФ, так и со стороны основных политических сил в стране. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, сославшись на данные соцопросов.

По словам пресс-атташе Кремля, почти все социологические исследования говорят о том, что люди поддерживают предложенные изменения в Конституцию. Песков при этом указал, что «для президента чрезвычайно важно, чтобы люди проголосовали» (цитата по «Интерфаксу».

Официальный представитель Кремля также заявил, что «крупнейшие политические силы в нашей стране… также поддерживают поправки», отметив, что «есть партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения, они могут высказывать разные точки зрения».

Ранее сегодня партия «Яблоко» выступила против поправок в Конституцию и призвала своих сторонников бойкотировать всероссийское голосование. Федеральный комитет партии заявил, что считает голосование по поправкам неприемлемым.

Отвечая на вопрос о необходимости проведения дебатов, общественного обсуждения различных точек зрения по поводу изменения Основного закона в том числе с участием главы государства, Песков дал понять, что это сейчас не нужно, поскольку «обсуждение поправок ведется уже не первый месяц в самых различных форматах – здесь можно видеть высокую общественную активность».

Песков также прокомментировал отсутствие в первоначальной версии сайта по голосованию по Конституции информации об обнулении президентских сроков, предположив, что это могло стать результатом технических накладок: «Могло просто выпасть при заливке сайта».

Кроме того, пресс-атташе Кремля ответил на вопрос, почему нет информации об обнулении сроков действующего президента РФ Владимира Путина в рекламе голосования по Конституции. «Там много поправок, там вряд ли можно какую-то одну поправку главную вычленить, они важны в своей совокупности», – объяснил Песков.

Голосование по поправкам в Конституцию России должно было пройти 22 апреля, но его перенесли из-за распространения нового коронавируса. Новой датой голосования президент РФ Владимир Путин объявил 1 июля. Этот день объявлен выходным. Голосование продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля. Плебисцит растянули на неделю, чтобы исключить очереди на избирательных участках.

Ранее опрос, проведенный Исследовательским центром портала Superjob.ru, показал, что меньше половины экономически активных россиян (45%) намерены участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Каждый четвертый (25%) проигнорирует плебисцит, а треть респондентов еще не приняли решение. Изменения в Основной закон РФ готов поддержать почти каждый пятый респондент (18%). Против поправок собираются голосовать 42% опрошенных, 28% пока не решили.

В то же время опрос ВЦИОМ свидетельствует о том, что в голосовании собираются участвовать 67% респондентов. Из тех, кто планирует посетить избирательный участок, поправки готовы поддержать 61%.

Москва, Наталья Петрова

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