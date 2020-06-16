Россиянам выписали карантинных штрафов почти на 1 миллиард рублей

Общая сумма штрафов, назначенных в России за нарушение введенных из-за коронавируса ограничительных мер, достигла почти 1 миллиарда рублей. Об этом говорится в докладе правозащитного проекта «Апология протеста».

Согласно данным ГАС «Правосудие» и сайтов районных и городских судов, которые приводят правозащитники, с 1 апреля по 8 июня в суды поступило 394,3 тыс. дел по административной статье о невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП) и 16,3 тыс. дел по статье о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства (ч. 2 ст. 6.3 КоАП). По первой статье общая сумма штрафов равняется 400 млн рублей, по второй – 246 млн рублей.

Еще 54 тысячи штрафов на сумму более 216 млн рублей было выписано в Москве с помощью приложения «Социальный мониторинг», отмечается в докладе.

В Санкт-Петербурге по региональному закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за нарушение карантинных мер с мая было назначено штрафов на 17 млн рублей.

Больше всего административных дел по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП за время карантина открыто в Татарстане (56 603), Краснодарском крае (23 058), Дагестане (21 470) и Брянской области (19 083), говорится в докладе. На противоположном полюсе находятся Чечня с 44 делами и Ненецкий автономный округ, где обнаружено только одно такое дело.

Чаще всего по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП гражданам назначали штраф в размере 1000 рублей, по ч. 2 ст. 6.3 КоАП – 15 000 рублей.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ) в России было возбуждено 22 уголовных дела, подсчитали правозащитники. Пять из них связаны с побегами из больниц, еще девять дел были возбуждены по обстоятельствам реального заражения обвиняемым других людей.

В докладе отдельно упоминаются дела за одиночные пикеты, которые прошли в конце мая – начале июня в Москве, Санкт-Петербурге и других городах у зданий УМВД, в ходе которых было задержано более 130 человек. Среди них были журналисты, муниципальные депутаты, активисты и адвокаты. «Фактически коронавирус стал основанием для запрета одиночных пикетов, которые вообще не требуют согласования с властями и не являются нарушением законодательства о публичных акциях», – подчеркивают авторы доклада.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.06.20

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