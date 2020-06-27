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Суббота, 27 июня 2020, 09:57 мск

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У более 50 членов избиркомов на Ставрополье нашли коронавирус

У более 50 членов избирательных комиссий Ставропольского края обязательное тестирование на коронависную инфекцию показало положительный результат. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Евгений Демьянов.

На Ставрополье более 40 тысяч человек, задействованных в организации голосования по поправкам в Конституцию РФ, прошли тестирование на Covid-19. По словам Демьянова, по итогам исследования было выявлено более 50 человек с первичным положительным результатом на коронавирус. При этом глава региональной комиссии подчеркнул, что «это не коснулось в целом работы состава участковых» (цитата по изданию «Блокнот Ставрополь»). По его словам, инфицированные члены избирательной комиссии будут заменены «на людей из резерва». Демьянов не уточнил, успели ли приступить к работе зараженные сотрудники комиссий.

Как сообщал «Новый День», ранее Covid-19 обнаружили у председателя одной из участковых избиркомов в Свердловской области. Его отстранили от работы.

Всероссийское голосование по изменению Конституции началось 25 июня и продлится по 1 июля.

Ставрополь, Наталья Петрова

Ставрополь. Другие новости 26.06.20

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