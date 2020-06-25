«Мне страшно за близких, которые пойдут голосовать»: подана жалоба в ЦИК на несоблюдение мер безопасности при голосовании по Конституции РФ

Жительница Новосибирска подала жалобы в Центризбирком России и прокуратуру на несоблюдение противоэпидемических мер безопасности при голосовании по поправкам в Конституцию. По словам автора жалобы, журналистки Натальи Покидовой, мерами безопасности пренебрегли на участке №1462 в школе №178 в Дзержинском районе Новосибирска.

В частности, как заявила горожанка, на входе на участок не было бесконтактного температурного контроля, а также дезинфицирующих ковриков для обуви. Кроме того, по ее словам, в помещении наблюдалась скученность граждан, пришедших на голосование. Комиссия при этом не выдавала одноразовые ручки, добавила она. Более того, отметила местная жительница, часть людей были со стянутыми масками, а потоки входящих и выходящих с участка не были разделены.

«Было большое количество людей и некоторые были со стянутыми масками. Это не только члены комиссии, скорее всего, сотрудники школы. Была скученность в холле, где они стояли», – рассказала Покидова изданию «Тайга.инфо».

По ее словам, ряд присутствующие на участке членов избиркома носили маску на подбородке. «При непосредственном взаимодействии со мной они надевали маску как положено, однако это небезопасно по отношению к другим работникам участка, а также голосующим, поскольку микрокапли с вирусом могут выделяться из органов дыхания человека и находиться в воздухе, по оценкам ученых, до двух часов», – говорится в жалобе горожанки.

Кроме того, по словам журналистки, она попросила одноразовую ручку, но ей ответили, что она есть в кабинке для голосования. А когда горожанка при подтверждении своей личности протянула члену комиссии свой паспорт, то документ «взяли в руки, хотя говорили, что это будет бесконтактно», добавила она.

Наталья Покидова призналась, что ей страшно за своих близких из группы риска, которые пойдут голосовать. «И если из-за этого обращения хоть кто-то не будет стягивать с себя маску или начнет выдавать одноразовые ручки, как нам всем и обещали, это будет замечательно», – подчеркнула она.

Напомним, во вторник, 23 июня, в городе Артем Приморского края отстранили от работы одну из участковых избирательных комиссий из-за выявления у нескольких членов УИК коронавирусной инфекции. Речь идет об УИК №318. В тот же день на заседании терризбиркома Артема был утвержден новый состав участковой комиссии, а самое помещение, где работали заразившиеся, продезенфицировали. Covid-19 был выявлен в ходе планового тестирования членов всех УИКов.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартовало в четверг, 25 июня, и будет продолжаться по 1 июля. Все эти дни участки во всех регионах будут работать с 8:00 до 20:00 местного времени.

Жители двух регионах – в Москве и Нижегородской области – в течение первых шести дней могут проголосовать дистанционно, но для этого нужно было заранее подать заявку.

Подсчет результатов за весь период голосования начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Изначально голосование по изменению Конституции было назначено на 22 апреля, но его перенесли из-за ситуации с коронавирусом.

В связи с распространением Covid-19 Центризбирком РФ разработал рекомендации для избирательных комиссий по профилактике рисков заражения коронавирусом во время голосования. В частности, среди обязательных требований – измерение температуры перед входом на участок, наличие одноразовых масок и перчаток, антисептиков, одноразовых ручек, дезинфицирующего коврика и разметки для соблюдения социального дистанцирования. Участники голосования должны предъявлять паспорт в развернутом виде на расстоянии, которое позволяет увидеть указанные в нем данные. Кроме того, предусмотрено голосование на улице с использованием веранд, тентов и армейских палаток «в ряде случаев», если традиционные помещения не полностью отвечают требованиям эпидемиологической безопасности, следует из рекомендаций ЦИК РФ.

Новосибирск, Наталья Петрова

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