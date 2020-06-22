ВС РФ отказался принять третий иск против указа Путина о голосовании 1 июля

Верховный суд России отказался принять третий административный иск, оспаривающий указ президента о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.

Исковое заявление на прошлой неделе подали депутаты Мосгордумы от Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров. Ответчиком по иску заявлен Владимир Путин По мнению истцов, проводить голосование в условиях распространения коронавируса – преступление. Как написал Ступин в своем Facebook, «отмена указа Путина спасет многие жизни».

Как следует из карточки дела на сайте ВС РФ, 22 июня судья отказал в принятии искового заявления и вернул его в канцелярию.

Напомним, 18 июня Верховный суд России не принял аналогичный иск от Геннадия Рудяка. 10 июня ВС РФ отказал в принятии похожего иска от Виктора Мещеринова.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но его перенесли из-за распространения коронавируса. Новой датой голосования по Конституции президент РФ Владимир Путин назначил 1 июля. Этот день будет выходным. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля.

В Основном законе предлагается изменить 46 пунктов. Ключевая поправка – об обнулении президентских сроков для действующего главы государства, что позволяет Владимиру Путину сохранить за собой пост президента после 2024 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.06.20

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