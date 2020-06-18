«Проводить голосование, когда умирают сотни людей, – преступление»: указ Путина о голосовании по Конституции трижды оспорили в ВС РФ

В Верховный суд России подано еще два иска, оспаривающих указ президента РФ о проведении 1 июля всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

В частности, ВС РФ зарегистрировал административный иск Геннадия Рудяка. Ответчиком по нему заявлен Владимир Путин, передает «Интерфакс». После изучения иска судья примет решение о принятии или непринятии его к производству.

Кроме того, иск в Верховный суд о признании недействующим указа президента о назначении голосования по изменению Основного закона на 1 июля подали депутаты Мосгордумы от Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров.

«Причина: каждый день умирают десятки, иногда сотни людей от непобежденного вируса. Проводить голосование в таких условиях – преступление», – написал Ступин в своем Facebook. По его мнению, «отмена указа Путина спасет многие жизни». В комментарии к посту он пояснил, что закон не позволяет опротестовать сами поправки – «только указ о дате голосования».

Ранее, 10 июня Верховный суд РФ отказал в принятии подобного иска, поданного Виктором Мещериновым.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но его перенесли из-за распространения коронавируса. Новой датой голосования по Конституции президент РФ Владимир Путин объявил 1 июля. Этот день будет выходным. Голосование продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля

Москва, Наталья Петрова

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