Россияне ждут ухудшения материального положения и винят государство: «Помощи в кризис недостаточно»

Большинство жителей России (более 60%) ждут ухудшения своего благосостояния в течение 2020 года. Об этом говорится в очередном, пятом по счету исследовании РАНХиГС «Экономическое положение населения в период постпандемии», проведенном 18-21 июня. Почти 70% граждан оценивают угрозу нового коронавируса для экономики РФ и личного материального положения как значительную, отмечают авторы исследования.

Согласно данным опроса, 63% респондентов склонны к пессимизму относительно будущего семейного благосостояния. Почти треть из них (27%) считают, их материальное положение в нынешнем году значительно ухудшится, а 36% – немного ухудшится. 25% опрошенных полагают, что не будут испытывать финансовых трудностей. Только 6% ожидают, что благосостояние их семей улучшится.

При этом, как выяснили аналитики, более половины участников опроса (52%) считают, что в текущей ситуации государство принимает недостаточно мер материальной поддержки населения. Примечательно, что такого мнения придерживаются и большинство получателей социальных выплат и пособий. Четверть респондентов (25%) полагают, что власти в ситуации коронавирусного кризиса вообще не принимают никаких мер поддержки населения, отмечается в исследовании, данные которого приводит ТАСС.

Ранее эксперты холдинга «Ромир» выяснили, какой ежемесячный доход хотели бы иметь российские семьи. Оказалось, что в среднем семье из трех человек, в которой двое работают, для «нормальной жизни» необходимо 85,7 тыс. рублей в месяц, что на 7,7 тыс. рублей, или 9,9%, больше, чем годом ранее. Нынешние запросы населения страны оказались самыми высокими за все время наблюдения, отметили социологи. По 22% россиян устроил бы семейный доход от 60 до 90 тыс. и свыше 120 тыс. рублей в месяц. Каждый пятый респондент (21%) рассчитывает на ежемесячный бюджет семьи в 90-120 тыс. рублей.

18% опрошенных посчитали достаточным семейный доход в 45-60 тыс. рублей посчитали. Доход от 20 тыс. до 30 тыс. рублей устроил бы 4%. Лишь 2% готовы «нормально» жить менее чем на 20 тыс. рублей в месяц.

В свою очередь аналитический центр НАФИ обнародовал результаты опроса, согласно которым 45% жителей России не имели сбережений к началу кризиса, вызванного коронавирусом. За три месяца самоизоляции число людей, которые «едва сводили концы с концами», выросло почти вдвое.

Почти треть (29%) респондентов признались, что у них были сбережения, но их оказалось недостаточно, чтобы без проблем пережить кризис. 26% заявили, что смогли сформировать достаточную подушку безопасности для того, чтобы не нуждаться в условиях самоизоляции даже в случае потери всех источников дохода.

Половина (46%) опрошенных испытывали финансовые трудности во время пандемии. Среди респондентов, не имеющих сбережений, доля столкнувшихся с материальными сложностями составила 57%, информировало агентство РБК.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.07.20

Путин подписал указ в внесении поправок в Конституцию: изменения вступят в силу в День независимости США. / Оставила ребенка в ванной: в Москве возбуждено дело в отношении матери погибшей девочки. / В Екатеринбурге сегодня вечером запустят фейерверк. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»