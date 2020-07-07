Кризис больно ударил по доходам россиян: почти 45% выживают на менее чем 15 тысяч рублей в месяц

В России за время коронавирусного кризиса доля граждан со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась с 38,1% в феврале до 44,6% в июне. Кроме того, выросло число россиян, которым приходится жить на доход менее 5 тыс. рублей, – с 6,9% до 8,1%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах жизнь» и научно-техническим центром «Перспектива».

Согласно данным исследования, наибольшее число россиян (36,5%) живут на доход от 5 до 15 тыс. рублей в месяц, пишет РБК. Их доля за пять месяцев текущего года выросла на 5,3%.

Больше всего людей с таким доходом проживает в Кабардино-Балкарии (56,3%), Астраханской области (55%), Ставрополье (52,6%), а также Новгородской (42,9%) и Волгоградской (48,3%) областях.

При этом доля граждан, зарабатывающих выше 15 тыс. рублей в месяц, снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, а число россиян с доходом выше 25 тыс. рублей сократилось за этот же период с 36,2% до 27,1%.

В то же время доля граждан с доходом более 100 тыс. рублей выросла с 1,8% до 2,1%.

Половина (50,3%) участников июньского опроса сообщили, что уровень их дохода и членов семьи не изменился за время кризиса, вызванного пандемией. 19,7% респондентов указали на «значительное» сокращение среднемесячного дохода с марта. 16,5% отметили снижение дохода одного или нескольких членов их семьи. Каждый десятый опрошенный сообщил о полной потере заработка.

В телефонном опросе принимали участие 1,5 тыс. граждан старше 18 лет из всех федеральных округов. Исследование проводилось с 26 февраля по 3 марта, до введения основных карантинных мер, и в июне – после ослабления режима самоизоляции. За основной показатель принимался названный респондентом средний ежемесячный доход без учета, официальный он или нет.

Москва, Наталья Петрова

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