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Вторник, 7 июля 2020, 15:58 мск

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Кремль не верит в опрос про жизнь половины россиян на 15 тысяч рублей в месяц

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с осторожностью относятся к результатам социологического опроса, согласно которому доходы почти половины населения страны не превышают 15 тысяч рублей в месяц.

По словам пресс-аташе Кремля, делать выводы на основе небольшой выборки респондентов некорректно. «Мы не знаем ни методологии подсчета, ни возможностей этих компаний (которые проводили опрос – прим. ред.)», – цитирует Пескова «Интерфакс». Он также отметил, что «выборка далеко не самая большая», указав, что в Кремле не знакомы с этим исследованием.

Ранее стали известны результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах жизнь» и научно-техническим центром «Перспектива». По его итогам социологи сделали вывод, что за время вызванного коронавирусом кризиса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась с 38,1% в феврале до 44,6% в июне. Кроме того, исследование показало, что доля россиян, которым приходится жить на доход менее 5 тыс. рублей, выросла с 6,9% до 8,1%.

Согласно данным опроса, которые приводит РБК, больше трети россиян (36,5%) живут на доход от 5 до 15 тыс. рублей в месяц. Их доля за пять месяцев текущего года выросла на 5,3%.

Москва, Наталья Петрова

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