Состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Навального будут лечить несколько месяцев – Bild

Оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный сможет вернуться к своей деятельности не раньше, чем через несколько месяцев. Такой прогноз дал немецкой газете Bild основатель фонда Cinema for Peace Яку Бизиль, который занимался организацией транспортировки оппозиционера в Германию.

Он счел произошедшее с Навальным попыткой отравления. Ранее омские врачи заявили, что у него нет отравления. По мнению Бизиля, Навальный выживет, но инцидент выведет его из строя как политика на несколько месяцев. При этом он подчеркнул, что не является врачом, и для полной картины призвал дождаться заключения немецких медиков.

Основать фонда также отметил, что пока неизвестно, сможет ли оппозиционер вылечиться без последствий и заниматься политической деятельностью в дальнейшем. При этом он усомнился, что ясность по этому вопросу появится в ближайшие два-три дня.

В свою очередь главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский сообщил со ссылкой на письмо немецких медиков омским коллегам, что Алексей Навальный остается в стабильном тяжелом состоянии. По его словам, такой ответ он получил накануне на свое письмо о готовности сотрудничать с немецкими врачами, отправленное в берлинскую клинику Charité в минувшую субботу.

Между тем пресс-секретарь политика Кира Ярмыш заявила, что семья оппозиционера «не уполномочивала никого делать заявления в прессе о его здоровье от своего имени». «Как только появится проверенная информация, мы сразу дадим знать», – написала она в своем твиттере.

Как сообщал «Новый День», Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. С признаками острого отравления его госпитализировали больницы скорой помощи №1 Омска. Оппозиционер впал в кому. Официальный диагноз, озвученный омскими врачами, – нарушение обмена веществ.

Родные Навального обратились с просьбой перевезти его на лечение в Германию, но омские медики сначала отказались отпустить пациента, сославшись на его тяжелое и нестабильное состояние, но в пятницу вечером было принято решение разрешить транспортировку больного в Германию. В субботу утром оппозиционер был доставлен в немецкую клинику.

Москва, Наталья Петрова

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