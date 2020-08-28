Врачи «Шарите» о состоянии Навального: «По-прежнему в коме, прогнозы делать рано»

Берлинская клиника «Шарите», где находится Алексей Навальный, сегодня выпустила заявление о состоянии его здоровья. Медики отметили, что пациент по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние остается стабильным, симптомы отравления постепенно ослабевают, следует из сообщения клиники. «Симптоматика холинергического кризиса, вызванного отравлением ингибиторами холинэстеразы, уменьшается », – говорится в заявлении.

В то же время врачи указывают, что состояние здоровья Навального остается тяжелым, но без «серьезной опасности для жизни». Медики добавили, что пока преждевременно прогнозировать «долгосрочные последствия для него от тяжелого отравления».

Как информировал «Новый День», Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске. Оппозиционера с признаками острого отравления привезли в реанимацию больницы скорой помощи №1. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Соратники Навального сочли, что его отравили, и обратились в СКР с требованием возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь оппозиционера. 22 августа политика транспортировали в немецкую клинику. Российские врачи диагностировали у основателя ФБК нарушение обмена веществ. Медики из клиники «Шарите» между тем заявили, что Навальный был отравлен веществами группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи с диагнозом немецких коллег не согласились, заявив, что в крови политика в ходе обследования в Омске не были выявлены ингибиторы холинестеразы.

Накануне Генпрокуратура РФ заявила, что оснований для возбуждения уголовного дела в связи со случившемся с политиком нет. Надзорное ведомство при этом попросило Германию предоставить доказательства диагноза, поставленного Навальному в «Шарите».

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 28.08.20

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