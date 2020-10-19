Власти высказались о возможности дистанционной сдачи ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) не рассматривает вариант сдачи в 2021 году Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате. Такое заявление сделал глава ведомства Анзор Музаев на ежегодной всероссийской встрече с родителями учащихся школ и вузов, отвечая на соответствующий вопрос.

Чиновник пояснил, что существующие в настоящее время технологии не дают возможности «пойти на такой шаг», поскольку нет возможности организовать контроль за сдающими ЕГЭ дистанционно.

Кроме того, Музаев назвал преждевременными разговоры о проведении ЕГЭ в следующем году по сценарию 2020 года: «Загадывать слишком рано». В то же время он допустил отмену досрочного этапа ЕГЭ в 2021 году из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране, передает ТАСС.

Чиновник также рассказал, сколько выпускников заразились коронавирусом в ходе сдачи ЕГЭ. По его словам, «свыше 400 ребят заразились ковидом, попали в больницу», сообщает РИА «Новости». Однако, по его оценке, это не худший показателей «при том количестве участников ЕГЭ, которое было в этом году».

Касаясь сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) в девятых классах, руководитель ведомства заявил, что Рособрнадзор пока не собирается менять порядок сдачи как этого экзамена, так и ЕГЭ, подчеркнув, что пока речь от отмене ОГЭ не идет. «Если же ситуация весной будет такая же сложная, как в том году, то такое решение мы можем принять», – сказал чиновник. Также, по его словам, не планируется каких-либо изменений в части содержания ОГЭ, чтобы не доставлять лишнее напряжение учителям, школьникам и родителям.

Накануне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заверил, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией ни о каком локдауне в системе образования речи не идет. По его словам, региональные власти могут вводить ограничения, но это следует рассматривать как «каждый конкретный случай» в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом министр заявил в интервью ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

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