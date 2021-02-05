Начался суд по делу Навального об оскорблении ветерана

В Бабушкинском районном суде Москвы началось заседание по делу в отношении оппозиционера Алексея Навальный по обвинению в клевете на ветерана Великой Отечественной войны (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

Навальный уже находится в зале суда. Пришли также его адвокаты и прокурор Екатерина Фролова, которая была на предыдущем судебном заседании, где рассматривалось ходатайство ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальный срок по делу о хищении средств компании «Ив Роше». В зале заседаний присутствуют журналисты.

По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный разместил у себя в телеграм-канале и в твиттере видео телеканала RT, на котором разные люди высказались в поддержку изменений в Конституцию. Среди них был ветеран ВОВ Игнат Артеменко. Навальный назвал героев ролика «продажными холуями, позором страны». Следствие сочло комментарии оппозиционера «носящими заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающими его репутацию». Вину Навальный не признает.

Статья, которая вменяется Навальному, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн, либо обязательных работ, принудительных работ, ареста на срок до двух месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, 2 февраля Симановский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд согласился с позицией ФСИН, что Навальный нарушил условия испытательного срока. С учетом домашнего ареста он проведет в колонии два года и восемь месяцев.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.02.21

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