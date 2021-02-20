Навального привезли в суд на заседания по двум уголовным делам

Алексея Навального доставили в Бабушкинский районный суд Москвы, где в субботу, 20 февраля, состоятся два заседания по уголовным делам в отношении оппозиционера. Политика привезли в автозаке в сопровождении автомобилей ДПС из СИЗО «Матросская тишина» за более чем два часа до начала слушания.

В 10:00 в Бабушкинском суде начнется выездное заседание Мосгорсуда, на котором будет рассмотрена апелляционная жалоба Навального на замену условного срока на реальный по делу «Ив Роше». В 14:00 суд продолжит рассматривать дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

По данным СМИ, журналистов уже начали пускать в здание суда. Само здание оцеплено полицией.

Как сообщал «Новый День», 16 февраля в Бабушкинском суде Москвы прошло очередное заседание суда по уголовному делу о клевете Навального на ветерана. Гособвинение попросило суд назначить подсудимому наказание в виде штрафа в размере 950 тысяч рублей и «по совокупности» оставить в силе приговор к 3,5 годам колонии по делу «Ив Роше».

Сегодня Навальный выступит с последним словом, после чего будет вынесен приговор.

По версии следствия, 2 июня 2019 года Навальный разместил у себя в телеграм-канале и в твиттере видео телеканала RT, на котором разные люди высказались в поддержку изменений в Конституцию. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Навальный назвал героев ролика «продажными холуями, позором страны». Следствие сочло комментарии оппозиционера «носящими заведомо ложный характер, порочащими честь и достоинство ветерана, подрывающими его репутацию».

Навальный в суде отказался признать свою вину. Защита оппозиционера настаивает на его невиновности.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.02.21

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