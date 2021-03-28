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Воскресенье, 28 марта 2021, 18:40 мск

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«Попросил помочь с уколами»: правозащитники посетили Навального в колонии

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области посетили в колонии Алексея Навального для проверки информации об ухудшении состояния его здоровья.

«В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога», – сообщил председатель ОНК Вячеслав Куликов, чьи слова приводятся в сообщении на сайте Общественной палаты РФ. По его словам, Навальный попросил оказать содействие в получении уколов «Диклофенака» для снятия болевого синдрома. Он продолжает ходить самостоятельно, других пожеланий высказано не было, добавил Куликов.

По его словам, заявка на данный медпрепарат от Навального официально зафиксирована в медицинской части колонии. Правозащитники попросили медиков обратить на это внимание и в случае необходимости провести дополнительное медицинское обследование.

Ранее на этой неделе адвокаты Навального и позже он сам сообщил о сильных болях в спине и проблемах с правой ногой. Оппозиционер пожаловался на отказ в медицинской помощи. В то же время в УФСИН по Владимирской области заявили, что по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как «стабильное, удовлетворительное», ранее информировал «Интерфакс».

Навальный находится в исправительной колонии во Владимирской области, где отбывает наказание по делу «Ив Роше».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.03.21

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