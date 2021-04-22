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Четверг, 22 апреля 2021, 08:19 мск

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«ОВД-Инфо»: полиция задержала более 1700 участников протестов по всей стране

Более 1700 человек были задержаны в местах проведения несанкционированных протестных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального по всей России. Почти половина задержаний пришлась на Санкт-Петербург, сообщает «ОВД-Инфо».

По состоянию на 7:53 мск, 805 человек были задержаны в Северной столице, 119 – в Уфе, 65 – в Казани, 58 – в Барнауле, по 53 – в Сочи и Воронеже, 29 – в Москве. Всего сообщается о 1770 задержанных в 96 городах.

В МВД пока не подтверждают общее число людей, которые были доставлены в отделения полиции по подозрению в участии в несанкционированных акциях.

Как сообщал «Новый День», в несанкционированном митинге в Москве участвовали около 6 тысяч человек, в Петербурге – 4,5 тысячи. Около тысячи человек вышли на улицы Новосибирска, в Омске – 900 человек, Иркутске – 500, Владивостоке – 350, Хабаровске -200.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.04.21

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