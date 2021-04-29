РЭО назвал регионы-лидеры по раздельному сбору мусора

Лидерами по сортировке мусора в России стали Москва, Подмосковье и Коми. По данным Российского экологического оператора (РЭО), более 90% населения в этих регионах вовлечены в новую схему сбора отходов.

В раздельный сбор мусора включились 100% населения Москвы, 97% в Московской области и 92,6% в Коми. Охват меньше половины жителей составил в Ставропольском крае (49,1%), Новгородской (48%) и Орловской (42,1%) областях, в Мордовии (43,35%), Карачаево-Черкессии (41%) и Липецкой области (39%).

В некоторых регионах из-за отсутствия технической возможности раздельный сбор мусора до сих пор не введен. В ряде областей его делят только по двум контейнерам, а на Камчатке, в Коми, Мордовии, Псковской области сбор идет с разделением на фракции.

«Смысл – снизить объем отходов, направляемых на захоронение, то есть направить их на переработку. К 2030 году национальная цель – снизить объем захоронения на 50%», – цитирует главу РЭО Дениса Буцаева РИА «Новости».

Напомним, в начале апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин признал, что «мусорная» реформа провалилась. Более 90% отходов по-прежнему отправляют на свалки и полигоны, а в переработку идет только 7%.

Реформа в России началась в январе 2019 года, но принесла только рост тарифов на обращение с ТКО. Разница в ценах между регионами достигла 500-кратного размера. 80 мусороперерабатывающих заводов простаивали почти весь год.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.04.21

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