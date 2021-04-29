Навальный стал фигурантом дела о посягательстве на права граждан

Следователи работают над новым уголовным делом в отношении Алексея Навального. На этот раз его подозревают в создании НКО, посягающей на личность и права граждан.

Подозреваемыми по части 1 статьи 239 УК РФ также стали управляющий штабами оппозиционера Леонид Волков и директор Фонда борьбы с коррупцией (включен в реестр НКО-иноагентов) Иван Жданов, сообщается на сайте Навального.

Информацию подтверди и источник «Интерфакса». «Уголовное дело возбуждено в начале февраля в отношении Навального, Жданова и Волкова. В настоящее время они являются подозреваемыми», – рассказал собеседник информагентства.

Объявления пока не предъявлены, но фигурантам может грозить тюремный срок на четыре года или штраф до 300 тысяч рублей. Навальный уже отбывает наказание в колонии по городом Покров Владимирской области по делу «Ив Роше». Его соратники Волков и Жданов находятся за границей.

Надо отметить, что осужденным по ч. 1 ст. 239 УК РФ в течение пяти лет нельзя баллотироваться на любые выборные должности

Как сообщал «Новый День», 17 апреля столичная прокуратура потребовала признать экстремистскими организациями внесенные в реестр НКО-иноагентов ФБК и Фонд защиты прав граждан, а также движение «Штабы Навального». Деятельность организаций приостановили, решение по иску пока не вынесено.

Москва, Наталья Рязанова

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