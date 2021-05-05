Суд принял иск Навального к Пескову после слов о работе с ЦРУ

Оппозиционер Алексей Навальный подал в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Пресненский суд Москвы назначил на 27 мая досудебную подготовку рассмотрения дела, передает «Интерфакс».

Навальный подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в конце марта. Но документы были оформлены с нарушением норм ГПК, и суд оставил иск без движения. После исправления недочетов заявление приняли к производству.

Оппозиционер обратился в суд из-за предположения Пескова, что он сотрудничает с западными спецслужбами, в частности, с ЦРУ.

Как сообщал «Новый День», 1 октября Дмитрий Песков назвал оскорбительными и недопустимыми обвинения Навального в адрес президента России. Представитель Кремля заявил, что с оппозиционером «работают специалисты Центрального разведывательного управления США».

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.05.21

Стать звездой тик-тока с помощью лопаты. Рецепт губернатора Куйвашева. / В Екатеринбурге запускают фонтаны (ФОТО). / Больше 3,4 тысячи зауральцев зарегистрировались для участия в акции «Бессмертный полк онлайн». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»