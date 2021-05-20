ЕГЭ снова будет обязательным для всех выпускников школ в 2022 году

В 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать все выпускники школ, а не только те, кто собирается поступать в вуз. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«С наибольшей вероятностью я могу сказать, что эта форма (необязательность сдачи ЕГЭ – прим. ред.) только на этот год, а на следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат», – цитирует чиновника ТАСС.

Музаев также сообщил, что изменения сроков сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году не будет. По его словам, опыт проведения этих экзаменов в 2020 году во время пандемии позволяет уверенно говорить, что в этом году ОГЭ и ЕГЭ пройдут в штатном режиме.

В этом году ЕГЭ будут сдавать выпускники, которые планируют поступать в вузы. Такой же порядок действовал в прошлом году из-за ситуации с коронавирусом. Остальным одиннадцатиклассникам нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. В 2020 году выпускникам выдавали аттестаты на основе итоговых годовых оценок.

Ранее проведенный опрос показал, что семь из десяти россиян выступают за отмену ЕГЭ. 68% респондентов оценили ЕГЭ отрицательно и сочли, что его нужно отменить.

Москва, Наталья Петрова

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