Все больше россиян не одобряют введение QR-кодов в общественных местах

В России выросло число граждан, которые выступают против введения QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob. Если в ноябре такую позицию разделяли 42% респондентов, то в январе их доля выросла до 52%.

Больше всего противников QR-кодов в Санкт-Петербурге (58%) Москве (49%) и в Новосибирске (47%), приводит данные опроса РБК.

Среди непривитых доля тех, кто не одобряет правительственную инициативу, составляет 75%. А среди тех, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса, против ограничений выступили 42%.

При этом стойкие антиваксеры полагают, что введение QR-кодов не заставит их сделать прививку – такого мнения придерживаются 68% тех, кто отказался вакцинироваться.

Опрос также показал, что среди респондентов растут опасения из-за распространения нового омикрон-штамма: в декабре его боялись 9%, а в январе – 12%.

Опрос проводился 12-13 января в 352 населенных пунктах России среди 1600 человек.

Напомним, правительство России в ноябре прошлого года внесло в Госдуму законопроекты об обязательном использовании QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании в общественных местах, а также на авиа- и железнодорожном транспорте под предлогом борьбы с Covid-19. Позже инициатива о введении QR-кодов на транспорте была снята с рассмотрения.

Ввести QR-коды планировалось с 1 февраля. Согласно принятому в первом чтении законопроекту, доступ в общественные места по ковидному сертификату c QR-кодом, как предполагается, будет действовать до 1 июня 2022 года.

Накануне источники РИА «Новости» и ТАСС сообщили, что данный законопроект, скорее всего, не будет принят до 1 февраля.

Москва, Наталья Петрова

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