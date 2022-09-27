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Вторник, 27 сентября 2022, 16:38 мск

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На границе с Грузией начали выдавать повестки о мобилизации

Россияне, подлежащие призыву в рамках частичной мобилизации, начали получать повестки на границе с Грузией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии.

По словам собеседника агентства, на российско-грузинской границе работает оперативная группа по призыву, в состав которой входят представители военкомата и органов представительной власти.

«Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные, что подлежит, то в этом случае ему вручают повестку», – рассказал он.

Ранее сообщалось, что на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией в ближайшее время развернут мобилизационный пункт военкомата.

Обновлено в 15:45. Повестки на КПП на грузинской границе вручают только жителям Северной Осетии, уточнили РИА «Новости» в правительстве республики.

Владикавказ, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Частичная мобилизация

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