На КПП на границе с Грузией откроют мобилизационный пункт военкомата

МВД России по Северной Осетии заявило, что на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Об этом говорится в сообщении ведомства. Там также сообщили, что на КПП «Верхний Ларс» разрешен пеший переход через границу.

По данным республиканского главка МВД, министр внутренних дел по РСО-Алания генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев провел выездное совещание на пункте пропуска «Верхний Ларс».

Участники совещания отметили, что приток легкого транспорта в сторону Грузии «серьезно нарастает». «Несмотря на принимаемые меры, среди которых, в том числе, увеличение нарядов круглосуточно несущих службу ДПС и ППСП, обстановка остается крайне напряженной, что требует принятия дополнительных мер в части организации безопасности граждан», – сказано в сообщении.

По итогам встречи «было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения», – отмечается в пресс-релизе.

Также на совещании решено развернуть на КПП «Верхний Ларс» мобилизационный пункт военкомата. Это будет сделано в ближайшее время, уточнили в ведомстве.

Надо отметить, что после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации с 21 сентября на российско-грузинской границе скопилась огромная очередь из автомобилей. По состоянию на 26 сентября, время ожидания прохождения границы составляло три-четыре дня. В настоящее время проезда через границу с Грузией в Северной Осетии ожидают 5,5 тыс. грузовых и легковых автомобилей, сообщило МВД по республике. Накануне погрануправление ФСБ направило к границе с Грузией БТР на случай, если «резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну», сообщало РБК.

Владикавказ, Наталья Петрова

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