Прокуратура отменила первое уголовное дело об уклонении от мобилизации

Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела об уклонении от военной службы. Это первое дело в отношении россиянина, призванного в рамках частичной мобилизации.

По словам юриста Павла Чикова, прокуратура Пензенской области признала решение о возбуждении дела по статье 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу» незаконным.

«Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию причиненного 48-часовым задержанием ущерба», – отметил юрист.

При этом в Следственном комитете придерживаются другой точки зрения, намерены обжаловать решение прокуратуры и настаивать на повторном возбуждении уголовного дела.

О первом уголовном деле за уклонение от мобилизации стало известно 5 октября. Фигурантом стал 32-летний мужчина. Подозреваемый был задержан при силовой поддержке ОМОНа и помещен в изолятор временного содержания. По словам адвокатов, согласно разъяснениям Верховного суда РФ, статья 328 УК РФ применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу.

Пенза, Зоя Осколкова

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