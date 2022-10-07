российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 октября 2022, 15:54 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Прокуратура отменила первое уголовное дело об уклонении от мобилизации

Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела об уклонении от военной службы. Это первое дело в отношении россиянина, призванного в рамках частичной мобилизации.

По словам юриста Павла Чикова, прокуратура Пензенской области признала решение о возбуждении дела по статье 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу» незаконным.

«Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию причиненного 48-часовым задержанием ущерба», – отметил юрист.

При этом в Следственном комитете придерживаются другой точки зрения, намерены обжаловать решение прокуратуры и настаивать на повторном возбуждении уголовного дела.

О первом уголовном деле за уклонение от мобилизации стало известно 5 октября. Фигурантом стал 32-летний мужчина. Подозреваемый был задержан при силовой поддержке ОМОНа и помещен в изолятор временного содержания. По словам адвокатов, согласно разъяснениям Верховного суда РФ, статья 328 УК РФ применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу.

Пенза, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Частичная мобилизация

Продленки для детей, чьи родители работают в оборонке, откроют в 326 школах и садиках / «Почему нас призывают, пока профессионалы по тарелочкам стреляют?» Мобилизованные пробрались на чемпионат снайперов (ФОТО, ВИДЕО) / В Республике Алтай не мобилизовали ни одного жителя / Мобилизованным из Подмосковья и их семьям предоставят региональные меры поддержки / «Головотяпство и недопонимание»: в СПЧ оценили ход мобилизационной кампании / СПЧ выступил за обязательный медосмотр мобилизованных / Челябинский военком: мобилизовать могут и с предприятий ОПК / Военком Челябинской области назвал процент выполнения задания по частичной мобилизации

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Общество, Россия, Частичная мобилизация,