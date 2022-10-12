Генпрокурор призвал к модернизации мобилизационной системы

Существующую в России мобилизационную систему необходимо модернизировать. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. При этом он считает, что виноваты в сложившейся ситуации не только военкоматы.

«Безусловно, существующая мобилизационная система требует модернизации, внедрения интеллектуальных передовых технологий в закрытом контуре. И делать тут одни военкоматы «крайними» неправильно. Напротив, надо оказывать коллективную помощь в организации работы без сбоев, и прокуроры в рамках своих полномочий этим активно занимаются», – заявил генпрокурор в интервью РИА «Новости».

Краснов также указал на отсутствие единого подхода к формированию в уполномоченных органах баз данных лиц, подлежащих этой мобилизации. По его мнению, именно в этом кроется корень проблемы, а также в «стремлении скорее отчитаться о проделанной работе в ущерб соблюдению нормативных правил».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «бестолковщиной» возникшие проблемы в ходе частичной мобилизации в России. По его словам, проблемы, как похоже, накапливались достаточно долго, и это для нас хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами.

Москва, Зоя Осколкова

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