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Понедельник, 17 апреля 2023, 14:34 мск

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В России аннулировали 245 решений о частичной мобилизации

По итогам 2022 года решения по призыву в рамках частичной мобилизации были аннулированы в 245 случаях. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«В результате работы с обращениями в 245 случаях были аннулированы решения по призыву в рамках частичной мобилизации», – сказала Москалькова на расширенном совместном заседании в Госдуме.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года. В Вооруженные силы было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

В ходе частичной мобилизации появились сообщения о нарушениях. В частности, в армию призывали людей, не подходящих по возрасту, с заболеваниями, не обращая внимание на отсрочку и другие уважительные причины.

Президент РФ Владимир Путин назвал «бестолковщиной» возникшие проблемы в ходе частичной мобилизации, а впоследствии поставил вопрос о модернизации всей системы военкоматов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Частичная мобилизация

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