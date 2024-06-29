Бастрыкин согласился с предложением запретить никабы в России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил за запрет на ношение никабов в стране в ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

Один из участников мероприятия спросил у Бастрыкина, возможно ли запретить в России религиозную одежду, закрывающую лицо, отметив, что власти государств Центральной Азии, в частности Узбекистана, вводят запреты на ношение никабов. В результате те, «кто не может носить никаб там, переезжают сюда и носят его в России», добавил он.

Глава СК РФ рекомендовал переадресовать вопрос российскому парламенту. По его словам, депутаты Госдумы должны поставить точку в данном вопросе. «Это задача Госдумы – принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там (в мусульманских странах – прим. ред.) это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно все это запретить», – цитирует Бастрыкина РБК.

Председатель СКР напомнил о недавних нападениях на церкви и синагоги в Дагестане и захвате заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону. По его словам, эти теракты совершили исламисты. «Они даже смогли пронести свое знамя исламского террора на нашу территорию, поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления», – подчеркнул Бастрыкин.

Надо отметить, что идея запретить никабы в России не нова. В мае с предложением запретить ношение никабов в нашей стране выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев. По словам правозащитника, он намерен обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Против запрета выступили первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, а также муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин. По их мнению, радикальный запрет на ношение никабов в России может вызвать недовольство со стороны мусульман и обострит ситуацию в обществе. «Не усилим ли мы в нашу сторону отрицательные эмоции со стороны исламского мира?», – указал Гильмутдинов. По словам парламентария, необходимо договариваться по этому вопросу с представителями общин, религиозных организаций.

В июне депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил о разработке законопроекта о запрете ношения закрывающей лицо одежды. Соавтором документа выступил депутат ГД Сергей Обухов. Нарушителей запрета предлагается штрафовать на сумму до 15 тысяч рублей. Проект поправок направлен на отзыв в правительство РФ.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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