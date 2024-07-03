Собянин не рекомендовал беременным женщинам и детям выходить на улицу

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 3 июля, выступил с рекомендацией – в четверг, 4 июля, из-за аномальной жары не выходить на улицу людям старшего возраста, беременным женщинам и детям. Также глава российской столицы предупредил о том, что в пятницу, 5 июля, ожидается резкая перемена погоды – сильный ливень, ветер, гроза и град.

В своем Telegram-канале Собянин написал: «Уважаемые жители и гости нашего города! Завтра в Москве сохранится очень жаркая погода. Днём температура воздуха превысит климатическую норму и снова поднимется выше 30 градусов. В эти часы рекомендовано по возможности не выходить на улицу людям старшего возраста, беременным женщинам и детям. Городские службы в эти дни работают в усиленном режиме. На станциях метрополитена, где температура превышает норму, на некоторых станциях МЦД, ж/д вокзалах, а также на причалах регулярного речного электротранспорта раздаём питьевую воду».

«В пятницу синоптики прогнозируют резкую перемену погоды: сильный ливень, ветер, грозу и даже град. При грозе – шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. Ожидаются осадки свыше 50% от месячной нормы. Пожалуйста, будьте аккуратны, берегите себя», – добавил мэр Москвы.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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