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Пятница, 30 августа 2024, 16:29 мск

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Выпускникам не дадут выбирать результат пересдачи ЕГЭ

В Рособрнадзоре решили оставить второй результат пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Игорь Круглинский.

По его словам, возможность пересдачи ЕГЭ положительно оценивается всеми коллегами. «Была определенная дискуссия, дать ли возможность выбирать между первым и вторым результатом или оставить только второй, большинство все же склонилось, что надо оставлять именно второй результат, чтобы попытка была осознанная», – сказал Круглинский.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что в пересдаче Единого государственного экзамена приняли участие более 105 тысяч учеников. По данным ведомства, 73% смогли улучшить свои баллы, у 9% результат остался прежним, остальные сдали хуже, чем в первую попытку.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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