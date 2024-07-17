Почти каждый пятый школьник ухудшил свой результат после пересдачи ЕГЭ

В пересдаче Единого государственного экзамена приняли участие более 105 тысяч учеников. Большинству из них удалось улучшить свои результаты. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

По данным ведомства, 73% смогли улучшить свои баллы, у 9% результат остался прежним, остальные сдали хуже, чем в первую попытку. В Рособрнадзоре уточнили, что около половины (51%) из тех, кто решил пойти на пересдачу, ранее не преодолели минимальные пороги. Из них 47% успешно пересдали.

«В пересдаче приняли участие 105 тысяч 9 человек. Явка составила 94% от заявленных на пересдачу участников на экзамены 4 и 5 июля. Этот процент, показывает, что участниками ЕГЭ был сделан осознанный выбор», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в этом году президент РФ Владимир Путин предложил разрешить выпускникам пересдать один экзамен ЕГЭ и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы они успели подать документы. Первый результат при пересдаче аннулировался.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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