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Понедельник, 10 марта 2025, 20:43 мск

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Путин назначил выплаты ветеранам боевых действий в Донбассе, ставших инвалидами

Архив. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении единовременных выплат для участников боевых действий в республиках Донбасса с 2014 года, ставших инвалидами. Соответствующий документ опубликован на портале официальных правовых актов.

Так, ветеранам с инвалидностью I группы выплатят 6 млн 54 тысяч 415 рублей. Инвалиды II группы получат 5 млн 236 тысячи 250 рублей, с III группой инвалидности единовременное пособие составит 4 млн 418 тысяч 86 рублей.

Выплаты предназначены лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе Вооруженных cил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 11 мая 2014 года и признанных инвалидами вследствие полученных в ходе боев травм или заболеваний.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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