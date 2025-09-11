Проект «модернизации» материнского капитала подготовят к ноябрю – Голикова

Проект модернизации программы материнского семейного капитала в России планируется подготовить к ноябрю. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

«Есть поручение президента, мы над ним сейчас работаем. У нас к ноябрю месяцу будут согласованные предложения», – пояснила она (цитата по ТАСС), отвечая на вопрос о планах по модернизации маткапитала.

Напомним, программа материнского капитала в России продлена до 2030 года. С 1 февраля размер выплат был проиндексирован: на первого ребенка – 690 тысяч рублей, на второго – еще почти 222 тысячи рублей. Если семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

