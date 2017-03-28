В Германии призывают бойкотировать ЧМ-2018 в России / ... из-за «неприемлемых нарушений прав человека»

Публикации за 28.03.17

В Германии после массовых задержаний участников несанкционированной акции против коррупции в Москве заговорили о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу в России 2018 года. В качестве предлога один из соратников канцлера ФРГ Ангелы Меркель назвал «совершенно неприемлемые нарушения прав человека» со стороны Москвы.

Зампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Михаэль Фукс заявил, что страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, не должна проводить какие-либо мировые первенства. По мнению политика, «неблагоприятная ситуация с правами человека и безопасностью» приведет к тому, что многие футбольные болельщики просто не поедут в Россию на ЧМ-2018.

В то же время Фукс признал, что бойкот международных спортивных соревнований должен быть «редчайшим исключительным случаем», однако, по его мнению, Россия уже не первый год «нарушает международное право и права человека», и это «совершенно неприемлемо».

Уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер, в свою очередь, отметил, что с того момента, как Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) выбрала Россию местом проведения ЧМ-2018, положение гражданского общества там «резко ухудшилось». В то же время он указал, что пересмотр решения о проведении первенства мира в России находится в «исключительной компетенции ФИФА».

Напомним, что в конце прошлого года в западной прессе уже звучали призывы лишить Россию права на ЧМ-2018. Поводом стала вторая часть доклада комиссии Макларена о допинге в российском спорте. Ряд экспертов предположили, что одна из целей этого доклада – попытаться лишить Россию права на проведение международных соревнований, в том числе и ЧМ-2018.

Чемпионат мира 2018 года по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В отборочном цикле ЧМ-2018 впервые в истории примут участие все 209 ассоциаций, входящих в Международную федерацию футбола (ФИФА). Сборная России на правах хозяйки мундиаля освобождена от необходимости играть в квалификации.

Ранее экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер назвал «катастрофой» возможное лишение России права на проведение чемпионата мира 2018 года. Он призвал отказаться от этой идеи.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 28.03.17

Свердловские хоккеисты снова поедут в Сочи – бороться за подарок Путина. / Российская велогонщица продает «олимпийский» BMW (ФОТО). / «Автомобилист» отказался от участия в Кубке Шпенглера. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»