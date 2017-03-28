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Спорт

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Публикации за 28.03.17

В Германии призывают бойкотировать ЧМ-2018 в России / ... из-за «неприемлемых нарушений прав человека»

В Германии призывают бойкотировать ЧМ-2018 в России ... из-за «неприемлемых нарушений прав человека»

В Германии после массовых задержаний участников несанкционированной акции против коррупции в Москве заговорили о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу в России 2018 года. В качестве предлога один из соратников канцлера ФРГ Ангелы Меркель назвал «совершенно неприемлемые нарушения прав человека» со стороны Москвы.

Зампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Михаэль Фукс заявил, что страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, не должна проводить какие-либо мировые первенства. По мнению политика, «неблагоприятная ситуация с правами человека и безопасностью» приведет к тому, что многие футбольные болельщики просто не поедут в Россию на ЧМ-2018.

В то же время Фукс признал, что бойкот международных спортивных соревнований должен быть «редчайшим исключительным случаем», однако, по его мнению, Россия уже не первый год «нарушает международное право и права человека», и это «совершенно неприемлемо».

Уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер, в свою очередь, отметил, что с того момента, как Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) выбрала Россию местом проведения ЧМ-2018, положение гражданского общества там «резко ухудшилось». В то же время он указал, что пересмотр решения о проведении первенства мира в России находится в «исключительной компетенции ФИФА».

Напомним, что в конце прошлого года в западной прессе уже звучали призывы лишить Россию права на ЧМ-2018. Поводом стала вторая часть доклада комиссии Макларена о допинге в российском спорте. Ряд экспертов предположили, что одна из целей этого доклада – попытаться лишить Россию права на проведение международных соревнований, в том числе и ЧМ-2018.

Чемпионат мира 2018 года по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В отборочном цикле ЧМ-2018 впервые в истории примут участие все 209 ассоциаций, входящих в Международную федерацию футбола (ФИФА). Сборная России на правах хозяйки мундиаля освобождена от необходимости играть в квалификации.

Ранее экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер назвал «катастрофой» возможное лишение России права на проведение чемпионата мира 2018 года. Он призвал отказаться от этой идеи.

Москва, Светлана Петрова

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