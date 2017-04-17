Путин в преддверии ЧМ-2018 ужесточил наказание для болельщиков-хулиганов

Публикации за 17.04.17

Президент РФ Владимир Путина подписал закон об ужесточении административной ответственности для болельщиков за грубое нарушение правил поведения во время проведения официальных спортивных соревнований. Соответствующий документ, разработанный в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года и утвержденный Госдумой 7 апреля, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам, разработанным МВД, для злостных хулиганов, создающих угрозу собственной безопасности, а также безопасности, жизни и здоровью других лиц, вводится наказание в виде штрафа на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей либо административный сроком до 15 суток с наложением запрета на посещение соревнований сроком от 1 года до 7 лет. За нарушение запрета на посещение матчей отныне предусматривается штраф от 40 до 50 тыс. рублей или до 15 суток ареста. Нарушителям-иностранцам грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей и выдворение из страны. Если они проживают в России, то депортация будет заменена запретом на посещение матчей на срок от 1 года до 7 лет.

Закон направлен «на укрепление правопорядка, общественной безопасности и формирование у посетителей официальных спортивных соревнований законопослушного поведения и ответственности».

Москва, Светлана Петрова

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