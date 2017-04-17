NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Спорт

■■■■■■■■■

Публикации за 17.04.17

Путин в преддверии ЧМ-2018 ужесточил наказание для болельщиков-хулиганов

Путин в преддверии ЧМ-2018 ужесточил наказание для болельщиков-хулиганов

Президент РФ Владимир Путина подписал закон об ужесточении административной ответственности для болельщиков за грубое нарушение правил поведения во время проведения официальных спортивных соревнований. Соответствующий документ, разработанный в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года и утвержденный Госдумой 7 апреля, опубликован на официальном правовой информации.

Согласно поправкам, разработанным МВД, для злостных хулиганов, создающих угрозу собственной безопасности, а также безопасности, жизни и здоровью других лиц, вводится наказание в виде штрафа на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей либо административный сроком до 15 суток с наложением запрета на посещение соревнований сроком от 1 года до 7 лет. За нарушение запрета на посещение матчей отныне предусматривается штраф от 40 до 50 тыс. рублей или до 15 суток ареста. Нарушителям-иностранцам грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей и выдворение из страны. Если они проживают в России, то депортация будет заменена запретом на посещение матчей на срок от 1 года до 7 лет.

Закон направлен «на укрепление правопорядка, общественной безопасности и формирование у посетителей официальных спортивных соревнований законопослушного поведения и ответственности».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 14.04.17

Крым попал в тройку самых популярных направлений для российских йогов. / На «воскрешение» спортивных объектов Крыма не хватает бюджетных денег. Вся надежда на инвесторов. / В Крыму стартует Фестиваль бега: в глухих дебрях и вдали от туристических троп. Спасатели приведены в полную готовность.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter