Определились все участники ЧМ-2018. Последнюю путевку завоевали перуанцы

Стали известны все 32 национальные сборные, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2018 года. Последнюю путевку на турнир завоевала команда Перу, одержавшая победу над сборной Новой Зеландии по сумме двух стыковых матчей. Ответный матч в Лиме завершился со счетом 2:0. Первая игра, прошедшая в городе Веллингтон 11 ноября, закончилась ничьей 0:0. Таким образом, команда Перу отобралась на мундиаль впервые с 1982 года.

ЧМ пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Сочи Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. На турнире, помимо российской команды, попавшей на него автоматически на правах хозяйки, сыграют сборные Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Португалии, Франции, Уругвая, Аргентины, Колумбии, Панамы, Сенегала, Марокко, Туниса, Швейцарии, Хорватии, Швеции, Дании, Австралии и Перу.

Отметим, что на ЧМ в России выступят все победители прошлых чемпионатов мира, кроме сборной Италии. Это команды Германии, Аргентины, Бразилии, Уругвая, Франции, Испании и Англии. Итальянцы не смогли пробиться на турнир впервые с 1958 года, проиграв по сумме двух игр шведской команде.

Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 1 декабря в Кремле.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.11.17

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