российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 ноября 2017, 17:26 мск

Спорт

Представлен официальный плакат ЧМ-2018. Главный герой – Лев Яшин

Представлен официальный плакат ЧМ-2018. Главный герой – Лев Яшин

Международная федерация футбола (ФИФА) презентовала официальный плакат чемпионата мира, который в 2018 году пройдет в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»», центральной фигурой постера стал легендарный советский вратарь Лев Яшин. Стоит отметить, что Яшин – единственный голкипер в истории, получавший «Золотой мяч». Этой награды он был удостоен в 1963 году как лучший футболист Европы. Яшин также был признан лучшим вратарем XX века по версиям ФИФА, МФФИИС (Международная федерация футбольной истории и статистики), France Football и др.

В середине ноября стали известны все 32 национальные сборные, которые примут участие в ЧМ-2018. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. На мундиале, помимо российской команды, попавшей на него автоматически на правах хозяйки, сыграют сборные Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Португалии, Франции, Уругвая, Аргентины, Колумбии, Панамы, Сенегала, Марокко, Туниса, Швейцарии, Хорватии, Швеции, Дании, Австралии и Перу.

Жеребьевка, которая определит состав групп на предстоящем турнире, состоится 1 декабря в Кремле. Начало церемонии – в 18:00 по московскому времени.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.11.17

Родченков «топит» российских спортсменов: несмотря на данные СКР, МОК верит главному информатору WADA. / Центр Екатеринбурга перекроют для зимнего полумарафона «Европа-Азия». / Перу и Уругвай не попадут в одну группу с Бразилией: FIFA раскрыла подробности финальной жеребьевки ЧМ-2018. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Перу и Уругвай не попадут в одну группу с Бразилией: FIFA раскрыла подробности финальной жеребьевки ЧМ-2018

Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

Слух дня: Рапопорта сделают крайним за все огрехи ЧМ-2018

Перу и Уругвай не попадут в одну группу с Бразилией: FIFA раскрыла подробности финальной жеребьевки ЧМ-2018

Из-за ЧМ-2018 «Радуга-парк» эвакуируют полсотни раз

В Кремле рассказали об участии Путина в жеребьевке ЧМ-2018

Совет Федерации: Запад готовит атаку на Россию на ЧМ-2018

Минздрав РФ отказался от вытрезвителей для ЧМ-2018. На пьяных болельщиков в Екатеринбурге деньги возьмут из бюджета области

Жителям Екатеринбурга запретили разгуливать с оружием во время ЧМ по футболу

Марадона, Каннаваро, Пуйоль: объявлены ассистенты церемонии финальной жеребьевки ЧМ-2018

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Спорт, Чемпионат мира по футболу-2018,

Новости партнеров

Спорт, все новости

Родченков «топит» российских спортсменов: несмотря на данные СКР, МОК верит главному информатору WADA

Екатеринбург /

Центр Екатеринбурга перекроют для зимнего полумарафона «Европа-Азия»

Екатеринбург /

Перу и Уругвай не попадут в одну группу с Бразилией: FIFA раскрыла подробности финальной жеребьевки ЧМ-2018

Екатеринбург /

В конце недели в Нижний Тагил съедутся прыгуны с трамплина из 17 стран

Екатеринбург /

«Автомобилист» разгромил нижегородский «Торпедо» со счетом 5:1

Голосование на сайте

Задай свой вопрос Путину

Все новости