Перу и Уругвай не попадут в одну группу с Бразилией: FIFA раскрыла подробности финальной жеребьевки ЧМ-2018

До жеребьевки Чемпионата мира по футболу – 2018, которая определит состав групп на предстоящем турнире, остается несколько дней. Сегодня стали известны подробности этой процедуры, которая решит, какие команды станут соперниками российской национальной сборной на групповом этапе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», финальная жеребьевка ЧМ-2018 состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце, начало церемонии – в 18:00 по московскому времени. Ранее определились все 32 участника турнира, а также стали понятны корзины, по которым будут распределены команды во время жеребьевки. Команды разделены на четыре корзины согласно рейтингу FIFA, и в первую корзину попали семь лучших сборных, а также сборная страны-организатора Чемпионата мира FIFA 2018 России. Выглядят они так.

Корзина 1. Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция;

Корзина 2. Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай, Хорватия;

Корзина 3. Дания, Исландия, Коста-Рика, Швеция, Тунис, Египет, Сенегал, Иран;

Корзина 4. Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия.

«Вынимать шары из корзин будут по порядку: начиная с первой корзины и заканчивая четвертой. Переходить к следующей корзине будут только после того, как по группам распределят все команды из предыдущей. Согласно стандартной процедуре, сначала достают шар с названием команды, а затем шар с обозначением группы и цифрой, которая указывает порядковый номер команды в соответствующей группе», – сообщили сегодня в пресс-службе FIFA.

В организации добавляют, что сборная России как страна-организатор получит при жеребьевке обозначение «Команда А1» (то есть первая команда в группе А), и будет обозначена красным шаром в корзине 1. Оставшиеся семь команд в корзине 1 будут распределены по группам (от B до H) и автоматически получат порядковый номер 1 в каждой из них. Порядковые номера команд из корзин 2, 3 и 4 будут определены путем жеребьевки.

Согласно общему принципу FIFA, в каждой группе может быть максимум одна команда из одной континентальной зоны. Это правило действует в отношении всех зон, кроме зоны УЕФА, представленной 14 командами. В каждой группе должна быть минимум одна, но не более двух европейских команд. Таким образом, в шести из восьми групп будет по две европейские команды.

Деление команд на группы по географическому принципу проконтролирует специальная система, которая будет учитывать все факторы, поэтому при процедуре определения мест команд в группах отдельные группы могут быть пропущены. «Например, Перу, Колумбия и Уругвай – команды из корзины 2 – точно не попадут в одну группу с Бразилией или Аргентиной, которые находятся в корзине 1. Аналогичное правило действует в отношении команд из других конфедераций, кроме УЕФА», – уточняют в организации.

Добавим, что в роли ассистентов ведущего жеребьевки Гари Линекера (знаменитый в прошлом нападающий английской команды, автор крылатого выражения «В футбол играют все, а побеждают немцы»), которому будет помогать российская спортивная журналистка Мария Командная, на сцену Кремлевского дворца выйдут семь легендарных футболистов: Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу, Диего Марадона, Карлес Пуйоль и Диего Форлан. Вместе с Мирославом Клозе, который во время жеребьевки вынесет на сцену Кубок Чемпионата мира по футболу, они будут представлять страны-победительницы ЧМ предыдущих годов. Восьмым ассистентом жеребьевки станет легенда российского футбола Никита Симонян.

Ассистенты жеребьевки, которые соберутся в Москве, участвовали в общей сложности в 13-ти разных финальных турнирах Чемпионата мира. Самый опытный из ассистентов, 91-летний Никита Симонян, выступал еще на ЧМ-1958 в Швеции, а Диего Форлан защищал цвета Уругвая на последнем на данный момент мундиале – ЧМ-2014 в Бразилии.

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