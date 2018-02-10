Олимпиада-2018: Россия получила первую медаль

Сегодня на Олимпийским играх в Южной Корее российские спортсмены заработали первую медаль. Как передает корреспондент РИА «Новый День», бронзовую награду получил шорт-трекист Семен Елистратов.

В первый официальный день Игр в Пхенчхане разыгрывались пять комплектов наград. «Олимпийские атлеты из России» реально претендовали на победу в шорт-треке. Семен Елистратов смог выйти в финал забега на 1,5 тысячи метров, в котором занял третье место. Он уступил лишь «хозяину» Олимпиады – южнокорейцу Лим Хё Джуну и нидерладскому спортсмену Шинки Кнегту.

В лыжных гонках, биатлоне, коньках сборная России осталась без наград.

Пхенчхан, служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 09.02.18

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