Олимпиада-2018: Евгения Медведева установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. В короткой программе в рамках командного турнира спортсменка победила с результатом 81,06 балла, побив свое достижение 80,85 балла.

Успешное выступление Медведевой позволило российской команде переместиться на второе место (31 очко). На первой строчке остаются канадцы (35 очков), на третьем – спортсмены из США (29 очков).

Теперь фигуристам предстоит выступить с произвольной программой.

Стоит отметить, что в копилке российских спортсменов пока одна награда. Накануне шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую награду на дистанции 1,5 тысячи метров.

Пхенчхан, служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 11.02.18

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