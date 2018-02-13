Российский горнолыжник угодил в больницу после падения на олимпийском склоне

Российский горнолыжник Павел Трихичев был доставлен в больницу после жесткого падения на склоне. ЧП случилось на трассе скоростного спуска во время альпийской комбинации на Олимпийских играх. После первичного осмотра врачи не обнаружили серьезных травм у спортсмена, однако его дальнейшие перспективы участия в Играх будут понятны после полноценного осмотра, заявил РИА «Новости» главный тренер сборной России по горнолыжному спорту Урбан Планиншек.

Так или иначе, Трихичев выбыл из борьбы в альпийской комбинации в Пхенчхане. «Я не видел всего своими глазами, потому что это случилось не в моей секции. Он (Трихичев) серьезно упал. Сейчас он был первично осмотрен медиками, ничего не сломано, с головой тоже всё хорошо, он всё помнит. Это хорошие новости. Но какие-то дальнейшие комментарии по его состоянию можно будет сказать спустя несколько часов, когда его осмотрят врачи», – сказал Планиншек.

Пхенчан, Иван Гридин

Пхенчан. Другие новости 13.02.18

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