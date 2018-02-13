Российские лыжники выиграли две медали в олимпийском спринте

Российская лыжница Юлия Белорукова завоевала бронзу в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане. Еще одну, пятую по счету, олимпийскую награду сегодня принес России лыжник Александр Большунов, ставший обладателем бронзовой медали в спринтерской гонке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», победительницей в женском спринте стала шведка Стина Нильссон, преодолевшая дистанцию за 3 минуты 3,84 секунды. Россиянка уступила ей 3,37 секунды. Серебро получила норвежка Майкен Фалле, проигравшая олимпийской чемпионке 3,03 секунды. Четвертое место заняла еще одна россиянка Наталья Непряева (+9,14 сек).

Что касается мужского спринта, Алексей Большунов уступил всего 1,36 секунды победителю гонки норвежцу Йоханнесу Хёсфлоту Клебо, который продемонстрировал результат 3 минуты 5,75 секунды. Серебро завоевал итальянец Федерико Пеллегрино, отставший от норвежского спортсмена на 1,34 секунды.

Ранее сегодня бронзу завоевали российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в дабл-миксте. Накануне серебро выиграли российские фигуристы в командных соревнованиях. Первую олимпийскую медаль России принес шорт-трекист Семен Елистратов, завоевавший бронзу на дистанции 1500 метров.

Пхенчхан, служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 13.02.18

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